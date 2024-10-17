Adana'da Orman Yangını! Yerleşim Yerlerine Yaklaştı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Son Güncelleme:

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde Bayramhacılı Mahallesi'nde Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta saat 20.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınabilmesi için ekipler çalışma başlattı.

Geceyi aydınlatan alevler, gölün karşı kıyısından da görüldü.

Kaynak: DHA

Etiketler
Adana Yangın
Son Güncelleme:
Vücudu Magnezyum, Demir ve Çinko'ya Doyuruyor: Türk Kahvesini Sollayacak Vücudu Magnezyum, Demir ve Çinko'ya Doyuruyor: Türk Kahvesini Sollayacak
Kastamonu Yüksek Kesimlerinde Kar Yağdı Kastamonu Yüksek Kesimlerinde Kar Yağdı
Doğuştan Sultan Olarak Dünyaya Geliyorlar: Zerafet ve Asillik Bu Burçlardan Çıkıyor! Doğuştan Sultan Olarak Dünyaya Geliyorlar: Zerafet ve Asillik Bu Burçlardan Çıkıyor!
Kütahya'da Sit Alanında Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü Kütahya'da Sit Alanında Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü