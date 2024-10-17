Adana'da Orman Yangını! Yerleşim Yerlerine Yaklaştı
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde Bayramhacılı Mahallesi'nde Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta saat 20.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınabilmesi için ekipler çalışma başlattı.
Geceyi aydınlatan alevler, gölün karşı kıyısından da görüldü.
Kaynak: DHA
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