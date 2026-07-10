Adana'da ‘Ömer ile Özge’ İnadı: Önce Paralara, Şimdi de Cadde ve Sokaklara Yazdılar

Adana'da geçtiğimiz haziran ayında banknotların üzerine 'Ömer Özge'yi seviyor' yazarak piyasaya süren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bu kez sprey boyalarla Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki köprüleri, korkulukları ve kamu mallarını boyayarak kent sakinlerini isyan ettirdi.

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Adana'da ‘Ömer ile Özge’ İnadı: Önce Paralara, Şimdi de Cadde ve Sokaklara Yazdılar
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Adana'da akıllara durgunluk veren bir ilanıaşk inadı, kamu malına zarar verme boyutuna ulaştı. Haziran ayı boyunca Türk lirası banknotlarının üzerine 'Ömer Özge'yi seviyor' yazıp pazarcı esnafına dağıtan gizemli şahıslar, dur durak bilmedi.

Şüpheliler bu kez merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde geceleri sokağa çıkarak köprü altlarını, cadde üzerindeki korkulukları ve duvarları sprey boyalarla adeta esir aldı.

Adana'da ‘Ömer ile Özge’ İnadı: Önce Paralara, Şimdi de Cadde ve Sokaklara Yazdılar - Resim : 1

Sabah uyandıklarında her yerde aynı yazıyı gören Adanalı vatandaşlar ve esnaf, çevre kirliliğine ve kamu mallarının tahrip edilmesine çok sert tepki gösterdi.

Adana'da ‘Ömer ile Özge’ İnadı: Önce Paralara, Şimdi de Cadde ve Sokaklara Yazdılar - Resim : 2

'BÖYLE SOYTARILIKLA KIZ SEVİLMEZ, GİT AİLESİNDEN İSTE'

Sokakları kirleten yazılara isyan eden kent esnafından Ahmet Yıldırım, bu duruma tepki gösterdi ve gizemli aşık Ömer’e seslendi:

"Bu yapılan ahlaksızlık ve terbiyesizliktir. Kamu malına zarar vererek gençlere çok kötü örnek oluyorlar. Buradan o Ömer’e sesleniyorum; aklını başına al oğlum! Böyle soytarılıklarla, duvarları boyayarak kız sevilmez. Eğer gerçekten seviyorsan adamakıllı git, karşısına çıkıp duygularını söyle. Sonra da gidip ailesinden iste. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu."

Adana'da ‘Ömer ile Özge’ İnadı: Önce Paralara, Şimdi de Cadde ve Sokaklara Yazdılar - Resim : 3

'KAMU MALI BİLİNCİ GENÇLERE ÖĞRETİLMELİ'

Durumu değerlendiren mahalle sakinlerinden Mehmet Çolak ise olayın toplumsal boyutuna dikkat çekti. Gençlerin çevre veya aile baskısı nedeniyle seslerini bu şekilde duyurmaya çalışıyor olabileceğini belirten Çolak, "Ancak ne olursa olsun kamu malı hepimizin ortak hakkıdır. Gençlerimize maddi ve manevi değerleri, kamu malının kutsallığını daha iyi öğretmeliyiz. Eskiden mahallede bir yanlış yapıldığında bizi uyaran, doğru yolu gösteren büyüklerimiz vardı" diyerek toplumsal otokontrolün önemini vurguladı.

Adana'da ‘Ömer ile Özge’ İnadı: Önce Paralara, Şimdi de Cadde ve Sokaklara Yazdılar - Resim : 4

Belediye ekiplerinin, sprey boyalarla kirletilen kamu alanlarını temizlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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