Adana'da Minibüs Devrildi! 6 Yaralı
Adana'da devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Ali Altuntaş yönetimindeki 51 AZ 126 plakalı minibüs, Ergenuşağı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalara çarptı. Devrilen araçtaki Defne Beyazgül (4), Melisa Beyazgül (9), Rahime Beyazgül (36), Umut Beyazgül (15), Zeynep Altuntaş (10) ve Nur Sema Altuntaş (19) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA