Kuş Yuvasına Zarar Veren 4 Çocuğa Ev Hapsi

Adana’nın Çukurova ilçesinde bir parkta kuş yuvasına zarar verdikleri belirlenen 4 çocuk hakkında, adli kontrol kapsamında ev hapsi kararı verildi.

Kuş Yuvasına Zarar Veren 4 Çocuğa Ev Hapsi
Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde bulunan Dinozor Park’taki kuş yuvasına zarar verildiğini fark eden görevliler, durumu polise bildirdi. Olay anının sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler yükseldi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Parkın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı Y.E.O. (13), A.A. (14), N.E.A. (15) ve İ.B.O.’nun (15) gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik, 4 çocuk hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

Adana
