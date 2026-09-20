Adana'da Kayıp Olarak Aranan Erol Coşkun'un Cansız Bedeni Bulundu

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Olay, sabah saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi.

BOŞ ARAZİDE HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Boş arsada hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAYIP OLARAK ARANAN COŞKUN OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, bir süredir hakkında haber alınamayan Erol Coşkun olduğu anlaşıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Coşkun'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA