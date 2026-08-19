Adana'da Kanlı Alacak Verecek Baskını: Bir Aileyi Katletti

Adana’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir şahsın silahla vurduğu iş yeri sahibi hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Şüpheli, kaçarken otomobiline binen iş yeri sahibinin oğlunu da silahla vurarak öldürdü.

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Olay, saat 17.25 sıralarında merkez Çukuruova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi.

İŞ YERİNDE KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre, iş yerine gelen Mehmet Nuri A. (46), alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı Aytekin Fil (53) ve eşi Neslihan Fil (48) tabancayla vurdu. Olay sırasında şüpheliye müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil (30) ise şüpheli kaçarken onun kullandığı otomobile bindi.

SALDIRGAN, İŞ YERİ SAHİBİNİN OĞLUNU DA ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine Mehmet Nuri A., Sinan Fil’i de silahla kafasından vurdu. Şüpheli daha sonra Gürselpaşa Mahallesi’nde, 01 BT 263 plakalı otomobili terk edip kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelinin araçta silahla vurduğu Sinan Fil’in hayatını kaybettiği belirlendi.

İŞ YERİ SAHİBİ BABA DA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Aytekin Fil de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

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