Adana'da Kan Donduran Olay! Cansız Bedeni Parçalanmış Halde Bulundu

Adana'da tarla kenarındaki sazlıkta parçalanmış ceset bulundu. Cesedin 50-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adana'da Kan Donduran Olay! Cansız Bedeni Parçalanmış Halde Bulundu

Adana'da Cumhuriyet Mahallesi Ceyhan Devlet Hastanesi yakınlarındaki bağlantı yolu kenarında öğle saatlerinde traktörle tarlada çalışan bir çiftçi, sazlıkta ceset olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanmış cesedin 50-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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