Adana'da Kahvaltı Masasında Katliam! Üç Kişi Boğazları Kesilmiş Halde Bulundu

Adana'da bir evde 3 kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Adana'da Kahvaltı Masasında Katliam! Üç Kişi Boğazları Kesilmiş Halde Bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde dolmuş şoförü Yusuf Tehci'nin evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Yusuf Techi ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı.

Adana'da Kahvaltı Masasında Katliam! Üç Kişi Boğazları Kesilmiş Halde Bulundu - Resim : 1

KAHVALTILARINI YAPTIKTAN SONRA...

Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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