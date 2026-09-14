Adana'da Kadına Şiddet: Balkonda Sopayla Darbetti!

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Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez Adana’nın merkez Sarıçam ilçesi oldu. İ.O. isimli erkek birlikte yaşadığı iddia edilen S.A. isimli kadını balkonda sopa ile darp etti.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Şiddete maruz kalan kadının yardım feryatları mahalle genelinde duyulurken, evden yükselen sesler çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şiddet anlarına ait görüntülerin basına ve sosyal medyaya yansıması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA