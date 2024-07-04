Adana'da Hırsızın Pişman Olduğu Anlar! Kolyesini Çalmak İstediği Kadından Dayak Yedi

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde 3 Haziran günü bir garip hırsızlık girişimi yaşandı. Bisikletiyle ilerleyen M.İ. isimli bir adam, aynı sokakta yürüyen Zahide B.'nin yanına gelip onunla sohbet etmeye başladı. Kadınla sohbet ederek ilerleyen şüpheli bir süre sonra Zahide B.'in kolyeyi çalmaya çalıştı. Kadın bunun üzerine elinde bulunan ağaç dalı ile M.İ.'ye vurdu.

Kadının ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelediğinde şüpheli M.İ.'in kaçtığı yeri belirledi. Şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA