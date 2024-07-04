Adana'da Hırsızın Pişman Olduğu Anlar! Kolyesini Çalmak İstediği Kadından Dayak Yedi

Adana'da bir kadının altın kolyesini çalmaya çalışan bisikletli hırsız dayak yedi. O anlar kameraya yansırken, şüpheli tutuklandı.

Son Güncelleme:
> <

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde 3 Haziran günü bir garip hırsızlık girişimi yaşandı. Bisikletiyle ilerleyen M.İ. isimli bir adam, aynı sokakta yürüyen Zahide B.'nin yanına gelip onunla sohbet etmeye başladı. Kadınla sohbet ederek ilerleyen şüpheli bir süre sonra Zahide B.'in kolyeyi çalmaya çalıştı. Kadın bunun üzerine elinde bulunan ağaç dalı ile M.İ.'ye vurdu.

Kadının ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelediğinde şüpheli M.İ.'in kaçtığı yeri belirledi. Şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Hırsızlık
Son Güncelleme:
İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş
Kur'an Kursunda Tavan Çöktü: 2 Çocuk Yaralı Kur'an Kursunda Tavan Çöktü: 2 Çocuk Yaralı
NOW TV'de Büyük Çıkış Yakalamıştı... Yeni Kanalı Belli Oldu NOW TV'de Büyük Çıkış Yakalamıştı... Yeni Kanalı Belli Oldu
Çanakkale'de Aile Katliamı! Eşini Ve Çocuğunu Pompalı Tüfekle Öldürüp İntihar Etti Eşini Ve Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji ve AKOM Saat Vererek Uyardı! İstanbul ve Ankara'ya Kuvvetli Yağış Geliyor İstanbul'a Kuvvetli Yağış Geliyor
Kritik Zirve Sonrası Ortak Açıklama: Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri! Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri!
Ümit Özdağ'ın CHP Ziyareti Sürpriz Değilmiş! İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular
Sinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk