Adana'da Hasat Başladı Moraller Bozuldu: 1 Milyon Yerine 500 Bin Ton Rekolte Bekleniyor
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da mandalina hasadı başladı. Kent genelinde 379 bin dönüm alanda ekilen mandalinadan bu yıl 500 bin ton rekolte bekleniyor. Ancak sıcak havanın verim üzerinde olumsuz etkisi hissediliyor.
Adana, Türkiye'nin mandalina üretiminin büyük bir kısmını karşılıyor. Bu yıl erkenci Primasol, Early-N, Okitsu Wase ve Miho Wase cinsi mandalinaların hasadı gerçekleştirilmeye başlandı. İşçiler, bahçelerde el emeğiyle mandalinaları toplayarak kamyon ve tırlara yüklüyor. İç ve dış pazara gönderilen mandalinaların bahçede satış fiyatı 15-18 lira arasında değişiyor.
1 MİLYONDAN 500 BİNE DÜŞTÜ
Ancak bu yıl hava koşullarının tarım ürünlerini olumsuz etkilediği belirtiliyor. Geçen yıl 1 milyon tonun üzerinde verim elde edilen mandalinadan bu sene sadece 500 bin ton rekolte bekleniyor.
Hasat sırasında konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'daki iklim şartlarının narenciye rekoltesinde verim kaybına yol açtığını ifade etti. Doğan, “Geçen yıl 3 milyon 200 bin ton narenciye rekoltesi varken bu sene 1 milyon ton civarında narenciye bekliyoruz. Şu anda fiyatlar iyi ancak verim alamadığımız için çiftçinin yüzü gülmüyor” dedi.
Doğan, fiyatların bahçede 15-18 lira arasında olduğunu belirterek, “İlerleyen günlerde fiyatlar 20 lirayı da geçer ama çiftçimiz yine para kazanamayacak. Geçen yılın 3'te 1'i kadar verim var. Geçen sene 1 milyon 350 bin ton mandalina verimi alırken bu yıl sadece 500 bin ton rekolte bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Mandalina üreticisi Uğur Özgiray da fiyatların iyi olduğunu, ancak verimin çok düşük olduğunu vurguladı.