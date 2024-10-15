Adana'da Hasat Başladı Moraller Bozuldu: 1 Milyon Yerine 500 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

Hasat sırasında konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'daki iklim şartlarının narenciye rekoltesinde verim kaybına yol açtığını ifade etti. Doğan, “Geçen yıl 3 milyon 200 bin ton narenciye rekoltesi varken bu sene 1 milyon ton civarında narenciye bekliyoruz. Şu anda fiyatlar iyi ancak verim alamadığımız için çiftçinin yüzü gülmüyor” dedi.

Doğan, fiyatların bahçede 15-18 lira arasında olduğunu belirterek, “İlerleyen günlerde fiyatlar 20 lirayı da geçer ama çiftçimiz yine para kazanamayacak. Geçen yılın 3'te 1'i kadar verim var. Geçen sene 1 milyon 350 bin ton mandalina verimi alırken bu yıl sadece 500 bin ton rekolte bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mandalina üreticisi Uğur Özgiray da fiyatların iyi olduğunu, ancak verimin çok düşük olduğunu vurguladı.