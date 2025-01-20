Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Çıkan yangın bitişikteki 2 iş yerine daha sıçradı. Yangına müdahale sürürken Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, “"İnşallah çok uzun olmayan bir sürede yangının söndürüleceğini tahmin ediyoruz. Başka bir yere sirayet etmemesi, başka iş yerlerine zarar vermemesi için arkadaşlarımız gereken tedbirleri almaya çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.

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Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Sarıhamzalı Mahallesi Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki 2 işletmeye daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, plastik dönüşüm tesisi ve çevresindeki alevlere müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek veriyor.

VALİ: CAN KAYBI VE YARALANAN YOK

Vali Yavuz Selim Köşger, olay yerindeki incelemesinin ardından gazetecilere, yangının 3 iş yerini etkilediğini söyledi.

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü dile getiren Köşger, "Elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiğimiz yangın devam ediyor. Burada çok sayıda geri dönüşüm yapan firmamız bitişik şekilde bulunuyor. Şu an itibarıyla yangın, bir iş yerinde sınırlandırılmış, çevrelenmiş durumda. Başka yere sirayet etmesi önlenecek şekilde arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyor." dedi.

Köşger, ekiplerin yangının söndürülmesi için seferber olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah çok uzun olmayan bir sürede yangının söndürüleceğini tahmin ediyoruz. Başka bir yere sirayet etmemesi, başka iş yerlerine zarar vermemesi için arkadaşlarımız gereken tedbirleri almaya çalışıyorlar. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok, sadece mal kaybıyla ilgili sıkıntı yaşanıyor. İnşallah onu da telafi ederiz."

Kaynak: AA-İHA

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