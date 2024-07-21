Adana'da Feci Kaza: Otomobil Göle Uçtu, 16 Yaşındaki Batuhan'ın Cansız Bedeni Bulundu

Adana'da, 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Feci kazanın ardından otomobile ulaşan dalgıç polisler, 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş’un cesedini çıkardı.

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Adana'da Feci Kaza: Otomobil Göle Uçtu, 16 Yaşındaki Batuhan'ın Cansız Bedeni Bulundu

Feci kaza Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Aydoğmuş'un kullandığı, içinde eşi Emine Aydoğmuş, 16 yaşındaki oğlu Batuhan ve 13 yaşındaki oğlu Mete Aydoğmuş'un olduğu otomobil Çatalan Batı Köprüsü'ne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Göle düşen otomobil kısa sürede suda batıp kayboldu.

Adana'da Feci Kaza: Otomobil Göle Uçtu, 16 Yaşındaki Batuhan'ın Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 1

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine ait dalgıç polisler sevk edildi.

Adana'da Feci Kaza: Otomobil Göle Uçtu, 16 Yaşındaki Batuhan'ın Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 2

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polisler otomobilin düştüğü yerde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmada 16 yaşındaki Batuhan'ın cenazesi çıkarıldı.

Kaynak: DHA

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