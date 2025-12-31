Adana'da Fabrika Yangını
Adana'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin bir ssatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde bir yangın meydana geldi. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışması devam ediyor.
Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA