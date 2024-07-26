Adana'da Etrafı Tarayan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Adana İl Jandarma Komutanlığı Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ekipleri, Yüreğir ilçesinde istihbari çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, birçok ev ve iş yerine ateş edilmesi olaylarının şüphelileri olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin 31 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Operasyonda, 1 makineli tabanca, 1 kuru sıkıdan bozma tabanca ile tabancalara ait şarjörler ve çok sayıda mühimmat ile uyuşturucu-uyarıcı hap ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA