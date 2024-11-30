Adana'da Ekmek İmalathanesine Silahlı Saldırı! 4 Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, motosikletli iki şüpheli tarafından bir lavaş ekmek imalathanesine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

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Adana'da Ekmek İmalathanesine Silahlı Saldırı! 4 Yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Lavaş ekmek imalathanesine motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz 2 kişi, tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı.

Şüpheliler geldikleri motosiklet ile olay yerinden kaçarken, iş yerindeki Azad A., Osman Ö., Umut A. ve Cuma Ö., saldırganların tabancasından çıkan mermilerle Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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