Adana'da Ekipler Sulama Kanallarına İndi, Broşür Dağıttı

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana'da sulama kanalları ve barajlardaki boğulmalara karşı denettim yapıldı. Kanallardaki gençler sudan çıkarıldı.

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Adana'da Ekipler Sulama Kanallarına İndi, Broşür Dağıttı

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, serinlemek için sulama kanallarına giren çocuk ve gençlerin boğulmalarını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda yaptığı uygulamada, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalında yüzen gençleri boğulma tehlikesine karşı uyarıp sudan çıkmalarını sağladı.

BROŞÜRLER DAĞITILDI

Sulama kanallarının yüzme bilenler için de tehlikeli olduğunu anlatan polisler, gençlerden belediyelerin ücretsiz yüzme havuzlarından yararlanmalarını istedi.

Ekipler, görüştüğü çocuk ve gençlere her yıl sulama kanallarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, boğulma olaylarına karşı uyarıların yer aldığı broşürler dağıttı.

Denetimler, Asayiş Şube ve Çocuk Şube müdürlüklerinin de desteğiyle devam ediyor.

Kaynak: AA

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