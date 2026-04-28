Cep Telefonu Bayisinde Cinayet: 500 Saatlik Görüntü İncelendi, Şüpheliler Yakalandı

Adana'da cep telefonu bayisinde başından vurularak öldürülen Emrah Saltıkalp cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Olay sonrası delilleri yok etmek amacıyla motosikletin yakıldığı belirlenirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisinin ise ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 30 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir cep telefonu bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerinde kar maskesi bulunan 2 şüpheli motosikletle Emrah Saltıkalp'in (37) iş yerine geldi. Şüphelilerden biri, tabanca ile Saltıkalp'i başından vurdu. Ağır yaralanan Saltıkalp kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. Saltıkalp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cenazesi adli tıptaki otopsinin ardından toprağa verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yaklaşık 10 kilometrelik alanda 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, silahı kullanan kişinin E.Y. (17), motosikleti sürenin ise Lübnan uyruklu O.A. (16) olduğunu belirledi.

Yapılan araştırmalarda, cinayetin ardından E.Y. ve O.A.'nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'ne giderek M.M.A. (17), M.G. (18) ve H.Ö. (14) ile buluştukları ortaya çıktı. Şüphelilerin, olayda kullandıkları motosikleti bu kişilere teslim ettiği, motosikletin ise daha sonra yakıldığı belirlendi.
Cinayet Büro ekipleri, kimlikleri tespit edilen 5 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 kar maskesi ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cinayetin tetikçisi olduğu öne sürülen E.Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Olayda ben yokum, cinayetle uzaktan yakından alakam yok" dediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
