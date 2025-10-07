Adana'da Biri Engelli İki Kardeş, Yangında Can Verdi

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde sobadan çıkan yangında iki katlı ev çöktü. İşitme ve konuşma engelli ağabey ile kardeşi, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde sobadan çıkan yangında iki katlı ev çöktü, işitme ve konuşma engelli iki kardeş hayatını kaybetti.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde sobadan çıkan yangında iki katlı ev çöktü.

İKİ KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Olay, gece saatlerinde Saimbeyli ilçesine bağlı Maltaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işitme ve konuşma engelli Mustafa Menteş (84) ve kardeşi Sıtkı Menteş’in (65) yaşadığı evde sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangını kimse fark etmeyince, kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı ve iki katlı yapı çöktü.

İşitme ve konuşma engelli ağabey ile kardeşi, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

ALEVLER YAN BİNALARA SIÇRADI

Yangın, yandaki eve de sıçradı. Komşu evde yaşayan bir kadın, alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve işitme engelli eşini dışarı çıkararak kurtardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yapılan arama çalışmalarında Mustafa ve Sıtkı Menteş’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Yangınla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

