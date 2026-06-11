Adana'da Bir Şüpheli Kadın Ölümü Daha: Düğününe 2 Ay Kala Ölü Bulundu

Adana'da şüpheli bir kadın ölümü daha yaşandı. İcra müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen genç kadın, düğününe iki ay kala evinde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi 80019 Sokak'ta bulunan Gündeşli Apartmanı'nın 3'üncü katındaki 9 numaralı dairede meydana geldi.

İŞ ARKADAŞLARI POLİSE HABER VERDİ

Yüreğir Vergi Dairesinde İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 31 yaşındaki kadın B.T. sabah işe gelmeyince arkadaşları telefonla onu aradı. Ancak arkadaşları B.T.’ye ulaşamadı. Bunun üzerine iş arkadaşları 112’yi arayarak ihbarda bulundu.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmana gelen polis zili çaldı kapı bir türlü açılmayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler kilidi kırıp içeri girdi. Polisin evde yaptığı aramada genç kadın banyoda ölü bulundu.

2 AY SONRA DÜĞÜN YAPACAKTI

Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı öğrenilen genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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