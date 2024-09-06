Adana'da Acı Kaza! İzne Giden Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hamza Yılmaz kurtarılamadı. Yılmaz'ın uzman çavuş olarak Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve iznini geçirmek için Kozan'a geldiği öğrenildi.

Adana'da Acı Kaza! İzne Giden Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi'nde 25 yaşındaki Hamza Yılmaz'ın kullandığı motosiklet, İ.U. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından önce Kozan Devlet Hastanesine ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hamza Yılmaz buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yılmaz'ın cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın uzman çavuş olarak Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve iznini geçirmek için Kozan'a geldiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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