'Adana İçin Dikkatli Olmalıyız' Diye Uyaran Naci Görür'den Deprem Sonrası Açıklama

Adana'da bu sabah meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Adana için daha önce 'Dikkatli olmalıyız' uyarısında bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

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'Adana İçin Dikkatli Olmalıyız' Diye Uyaran Naci Görür'den Deprem Sonrası Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.55'te merkez üssü Aladağ olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,26 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Türkiye’nin önde gelen deprem uzmanlarından olan Prof. Dr. Naci Görür de korkutan depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Görür, paylaşımında, “Arkadaşlar, Kup-Aladag/Adana’da 4,2 sig bir deprem oldu. Deprem Yakapinar-Goksun Fay Zonu bölgesinde, sevgiyle” ifadelerinde bulundu.

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Öte yandan Prof. Görür daha önce de Adana için uyarılarda bulunarak şunları demişti:

"Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var."

Adana'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem!Adana'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem!Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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