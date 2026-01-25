Adana'da 16 Yaşındaki Hatice Aranıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

Son Güncelleme:
Adana'da 16 Yaşındaki Hatice Aranıyor
Velicanlı Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya'nın eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların gece saatlerinde de süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
