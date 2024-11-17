Adana Kozan'da Hasat Hayal Kırıklığıyla Başladı: Bahçede 15 Liradan Satılıyor
Adana'nın Kozan ilçesinde yetişen 'şeker mandalina' hasadı başladı. Ancak bu yılki ürün, kuraklık nedeniyle beklenen iriliğe ulaşamadı. Yine de mandalina, lezzeti ve aroması ile bölgedeki tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Kaynak: İHA
Adana’nın Kozan ilçesinde beklenen mandalinada hasadı başladı.
FİYATLAR BAHÇEDE 15-20 TL ARASINDA
Mandalina üreticisi Faruk Yiğenoğlu, 7 dönümlük arazisinde üretim yaptığını belirterek, “Bu yıl, fiyatlar geçen yıllara göre bizi memnun etti. Bahçede 15-20 TL arasında satılıyor. Kayseri ve Sivas bölgesinden talep var.
Ancak bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle beklediğimiz iriliğe ulaşamadık. Kabuğunun kabarması ve su oranının artması gerekiyordu ama bu seviyeye ulaşamadı. Yine de lezzeti ve aroması sayesinde talep görmeye devam ediyor.
Şu an bahçede 15-20 TL arasında satılan mandalina, pazarda 25 TL'ye alıcı buluyor” şeklinde konuştu.