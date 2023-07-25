Adana depremi sonrası deprembilimcilerden art arda açıklamalar: 'Geçen hafta yazmıştım'
Adana Kozan'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından deprembilimciler birbiri ardına açıklama yaptı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 08.44'te gerçekleştiğini bildirdi. Depremin Mersin, Hatay, Niğde, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin de etkilediği Adana'da meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.5 olarak aktarıldı.
Derinliği 11.27 km olarak kaydedilen deprem saat 08.44'te gerçekleşti.
NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkım yaratan depremler için aylar öncesinde uyarmış, depremlerin gerçek büyüklüğünü açıklamıştı. Görür, şimdi de Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem için uyardı.
Sosyal medya hesabından Adana’ya ait bir harita paylaşan Görür, şunları söyledi:
Adana Kozan’da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var, sevgiyle.