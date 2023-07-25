Adana depremi sonrası deprembilimcilerden art arda açıklamalar: 'Geçen hafta yazmıştım'

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin de etkilediği Adana'da meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.5 olarak aktarıldı.

Derinliği 11.27 km olarak kaydedilen deprem saat 08.44'te gerçekleşti.