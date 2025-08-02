Adana Demirsporlu Futbolcuyu Yıkan Haber! Babası Ölü Bulundu

Adana’da silah seslerinin geldiği bir kuyumcuda yaşanan olayda Abdurrahman Eser hayatını kaybetti. Eser’in Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in babası olduğu öğrenildi.

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Adana Demirsporlu Futbolcuyu Yıkan Haber! Babası Ölü Bulundu
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Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

Çevredeki vatandaşlar, bir kuyumcu dükkanından silah sesi duyduklarını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA VURULDU

Ekiplerin iş yerine girmesiyle, silahla vurulan kuyumcu Abdurrahman Eser’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Adana Demirsporlu Futbolcuyu Yıkan Haber! Babası Ölü Bulundu - Resim : 1

KALECİNİN BABASI ÇIKTI

Eser’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, Eser’in Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un kalecisi Murat Uğur Eser’in babası olduğu ortaya çıktı.

Adana Demirsporlu Futbolcuyu Yıkan Haber! Babası Ölü Bulundu - Resim : 2

Acı haber sonrasında Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser'in kıymetli babası Abdurrahman Eser'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, Murat Uğur Eser ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

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