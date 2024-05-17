Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 19 Mayıs mesajı: Atatürk Adanalılara payelerin en yükseğini vermiştir

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürümeye devam edecek ve sonsuza değin yaşayacaktır" dedi.

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 19 Mayıs mesajı: Atatürk Adanalılara payelerin en yükseğini vermiştir

Başkan Zeydan Karalar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Karalar, mesajında şu ifadeler yer verdi:

"Birinci Dünya Savaşı’nın ardından işgal edilen yurdunu, önce düşman askerlerinden temizlemek, sonra da çağdaş bir ülke haline getirmek için Bandırma Vapuru ile yola çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele verme kararını Adana’da, Adanalılardan aldığı güçle verdiğini 'Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur' diyerek Adanalılara payelerin en yükseğini vermiştir.

19 Mayıs 1919’da Samsun’da hürriyete, zafere, aydınlığa ve Cumhuriyete giden yolu aydınlatan ilk meşaleyi yakan Mustafa Kemal Atatürk, 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere bayram olarak armağan ederek, Türk gençliğine olan güvenini de dünyaya ilan etmiştir.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabe'si nesillere yol göstermesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasına dayanak olması açısından büyük önem taşımaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk; 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' hitabıyla başlayan Gençliğe Hitabe’de, Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet ettiğini ve gençliğin temel görevinin Cumhuriyeti ve değerlerini korumak olduğunu açıkça belirtmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürümeye devam edecek ve sonsuza değin yaşayacaktır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle başta Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, halkımızın milli bayramını kutluyorum."

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