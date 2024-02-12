Adana Belediyesi'ne silahlı saldırı: Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü'nü hedef aldılar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e yönelik silahlı saldırıda bulunuldu. Güdük'ün ameliyata alındığı öğrenildi.

Yaşananlarla ilgili olarak SZC TV'ye konuşan Karalar, saldırganın belediye çalışanı olduğunu söyledi. Karalar, "Olayın şokundayız. Birkaç el sıkmış. Saldırganın kimliği belli. Bizim çalışanımız" ifadesini kullandığı açıklamasına şöyle devam etti:

"Aralarında nasıl bir ilişki var bilmiyoruz. Aralarında nasıl bir ilişki var bilmiyoruz. Hastanedeyiz, Samet Güdük şu an ameliyatta. Durumu da ağır."

Karalar, saldırganın yardım amacıyla işe aldıkları bir kişi olduğunu da sözlerine ekledi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Adana Emniyet Müdürlüğü, silahlı saldırının ardından belediye binasından kaçan saldırganın yakalandığı bilgisini paylaştı. Emniyet'ten yapılan açıklamada, saldırganın ilk ifadesinin alındığı ve adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ADANA VALİLİĞİ: OLAY ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

Olayla ilgili Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği ifade edildi:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M. G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır. Söz konusu olayla ilgili çok yönlü olarak tahkikata başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."