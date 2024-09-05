Adamlar, Silifke'yi Coşturdu

Gruba konseri öncesi, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut tarafından plaket takdim edildi. Grubun sahneye alkışlar eşliğinde çıkmasının ardından, şarkılarından Zombi, Sarılırım Birine, Acının İlacı, Doldum ve Rüyalarda Buruşurmuşum'u seslendirdi. Meydanı dolduran binlerce kişi coşkuyla şarkılara eşlik etti.

'FESTİVALİMİZİ COŞKUYLA KUTLAMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Silifke Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar birçok hizmeti hayata geçirdik. Her daim halkımızın hizmetindeyiz. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerimiz aralıksız devam edecek. 51’nci Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalimizi coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz" dedi.

'BU AKŞAM ÇOK GÜZELSİN SİLİFKE'

Alternatif müziğin sevilen gruplarından Adamlar, Silifke’de konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "51'nci Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalimiz kutlu olsun. Bu güzel Silifke akşamında bizleri sizlerle bir araya getiren Belediye Başkanımız Mustafa Turgut’a teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA