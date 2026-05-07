Adalet Yolunda Son Nefes: Kızının Maruz Kaldığı Cinsel İstismarı Anlatırken Aort Damarı Yırtıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde, 53 yaşındaki Nalan Kaya, zihinsel engelli kızı Y.S.’nin (26) maruz kaldığı dehşeti öğrenince adalete sığınmak istedi ancak yaşadığı büyük acı vücuduna ağır geldi.

Zihinsel engelli kızının cinsel istismar beyanı üzerine Şavşat Polis Merkezi’ne giden Nalan Kaya, şüpheli hakkında şikayette bulundu. Kaya’nın verdiği bilgiler doğrultusunda ekipler, 49 yaşındaki şüpheli T.K.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

AORT DAMARI YIRTILDI

Ancak ifade işlemleri sırasında yaşadığı travmanın etkisiyle tansiyonu hızla yükselen acılı anne, aniden fenalaştı. Ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya’nın, yüksek tansiyona bağlı olarak aort damarının yırtıldığı belirlendi. Nalan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

İLÇE YASA BOĞULDU

Nalan Kaya’nın ölümü, Şavşat’ta büyük bir üzüntüye yol açtı. Kaya’nın cenazesi, Kemal Paşa Camii’nde kılınan namazın ardından, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi.

İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ CEZAEVİNDE

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.K., "nitelikli cinsel istismar" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA