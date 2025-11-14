Adalet Yerini Buldu! 28 Öğrenciyi İstismar Eden Öğretmene Rekor Ceza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’da 28 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar hakkında karar çıktı. Olay, Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 8 yıl önce ortaya çıkmıştı. Öğrencilerin şikayetleri üzerine başlatılan soruşturmada öğretmen Mahmut Aydın Köksar tutuklanmış, ilk yargılamada 27 çocuğa karşı işlediği suçtan hiçbir indirim uygulanmadan 621 yıl hapis cezası almıştı. Aynı dosyada bir çocuğa daha istismar suçundan 15 yıl hapis cezası verilince toplam ceza 636 yıla ulaşmıştı.

YARGITAY BOZMUŞTU

Ancak dosya, bazı çocukların raporlarının eksik olması nedeniyle istinaftan dönmüştü. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de 12 çocukla ilgili kararı “delil yetersizliği” ve “hukuka aykırılıklar” gerekçesiyle bozmuş, dosya yeniden Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

500 YIL HAPİS CEZASI

Yeniden görülen davada mahkeme heyeti, Köksar’ın 19 çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediğine hükmetti. Sanığa toplam 500 yıl hapis cezası verildi, herhangi bir indirim uygulanmadı. Mahkeme kararı, Türkiye’deki en ağır çocuk istismarı cezalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA