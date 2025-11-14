Adalet Yerini Buldu! 28 Öğrenciyi İstismar Eden Öğretmene Rekor Ceza

Antalya’da 28 öğrencisine istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar’ın davası yeniden görüldü. Mahkeme, 19 çocuğa yönelik suçtan sanığa indirimsiz 500 yıl hapis cezası verdi.

Son Güncelleme:
Adalet Yerini Buldu! 28 Öğrenciyi İstismar Eden Öğretmene Rekor Ceza
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’da 28 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar hakkında karar çıktı. Olay, Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 8 yıl önce ortaya çıkmıştı. Öğrencilerin şikayetleri üzerine başlatılan soruşturmada öğretmen Mahmut Aydın Köksar tutuklanmış, ilk yargılamada 27 çocuğa karşı işlediği suçtan hiçbir indirim uygulanmadan 621 yıl hapis cezası almıştı. Aynı dosyada bir çocuğa daha istismar suçundan 15 yıl hapis cezası verilince toplam ceza 636 yıla ulaşmıştı.

YARGITAY BOZMUŞTU

Ancak dosya, bazı çocukların raporlarının eksik olması nedeniyle istinaftan dönmüştü. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de 12 çocukla ilgili kararı “delil yetersizliği” ve “hukuka aykırılıklar” gerekçesiyle bozmuş, dosya yeniden Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

500 YIL HAPİS CEZASI

Yeniden görülen davada mahkeme heyeti, Köksar’ın 19 çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlediğine hükmetti. Sanığa toplam 500 yıl hapis cezası verildi, herhangi bir indirim uygulanmadı. Mahkeme kararı, Türkiye’deki en ağır çocuk istismarı cezalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA

Etiketler
Çocuk istismarı Antalya
Son Güncelleme:
Zehirlenme Faciası... Otopsi Raporunda Çarpıcı Detaylar! Zehirlenme Faciası... Otopsi Raporunda Çarpıcı Detaylar!
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Ece Vahapoğlu Kanserle Mücadele Ettiğini Duyurdu Ece Vahapoğlu Kanserle Mücadele Ettiğini Duyurdu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Eski Sayaçlar Tek Tek Sökülecek! Milyonlarca Abone İçin Tarih Verildi! Kaçırana 10 Bin TL Para Cezası Kesilecek Eski Sayaçlar Tek Tek Sökülecek! Milyonlarca Abone İçin Tarih Verildi! Kaçırana Para Cezası
İstanbul'da Zehirlenme Faciası! İki Çocuğun Ardından Anne de Öldü, İki Kardeşin Otopsi Sonucu Çıktı Midye ve Kumpir Faciasında 4 Gözaltı! İşte Son Görüntüleri...
Muazzez Abacı’nın Serveti Dudak Uçuklattı! Tek Mirasçısı Ortaya Çıktı Muazzez Abacı’nın Serveti Dudak Uçuklattı! Tek Mirasçısı Ortaya Çıktı
Huriye Helvacı ve Oğlunun Ölümünde Kritik Delil Bulundu! Tüm Gizem Çözülecek Huriye Helvacı ve Oğlunun Ölümünde Kritik Delil Bulundu! Tüm Gizem Çözülecek
Kripto Devi COİNO'ya 'Yasa Dışı Bahis' Operasyonu! TMSF El Koydu, Gözaltılar Var Kripto Devine 'Kara Para' Operasyonu!