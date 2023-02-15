Adalet Bakanlığı'ndan 'deprem bölgelerindeki delil' açıklaması

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesinde ‘delillerin toplanmadan enkazların kaldırılığı’ iddialarına ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tamamlanmıştır. Bilirkişi çalışması ve numune işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır" denildi.

Açıklama şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında ‘Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor’ şeklinde yer alan haberler ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

06/02/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bugüne kadar 478 Cumhuriyet savcısı geçici yetki ile deprem bölgesindeki il ve ilçelerde görevlendirilmiştir.

“CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINCA DERHAL SORUŞTURMA İŞLEMLERİNE BAŞLANILMIŞTIR”

Depremin ardından yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişilerin tespiti amacıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Bu soruşturmalar kapsamında arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tamamlanmıştır.

Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ile karot örneği alımı için yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir.

Bilirkişi çalışması ve numune işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır.”

Kaynak: ANKA