Adalet Bakanlığı'nda Devir Teslim Töreninin Saati Belli Oldu

Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in göreve ne zaman başlayacağı belli oldu. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada devir teslim töreninin bugün saat 14.00'te yapılacağı belirtildi.

Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in göreve ne zaman başlayacağı belli oldu.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada devir teslim töreninin bugün saat 14.00'te yapılacağı belirtildi.

