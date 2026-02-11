Adalet Bakanlığı'nda Devir Teslim Töreninin Saati Belli Oldu
Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in göreve ne zaman başlayacağı belli oldu. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada devir teslim töreninin bugün saat 14.00'te yapılacağı belirtildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in göreve ne zaman başlayacağı belli oldu.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada devir teslim töreninin bugün saat 14.00'te yapılacağı belirtildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
