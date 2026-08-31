Adalet Bakanlığı Düğmeye Bastı, Akın Gürlek Duyurdu: Davaları Hızlandıracak Yeni Yasal Düzenleme Geliyor

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk yargı sisteminin en büyük kronik sorunlarından biri olan "uzayan dava süreleri" ve "sürüncemede kalan dosyalar" için düğmeye basıldığını ilan etti. Ankara Batı Adliyesi'nde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu'nun açılışını gerçekleştiren Bakan Gürlek, yargının hızlandırılmasını şu anki en önemli öncelik olarak tanımladı. 12. Yargı Paketi'nin ekim ayında gelecek yeni halkasıyla önemli yasal adımlar atılacağını belirten Gürlek, vatandaşların işlemlerini kolaylaştıracak "Alo Adalet 135" hattının ise yarından (1 Eylül) itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

EKİM AYINDA YENİ YASAL DÜZENLEMELER YOLDA

Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, Bakan Gürlek, Ankara Batı Adliyesi'ni ziyaret ederek Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu'nun açılışını yaptı. Burada konuşan Gürlek, vatandaşların en çok davaların geç bitmesi ve dosyaların sürüncemede kalmasından dert yandığını belirtti. Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Şu an bizim için en önemli konu yargının hızlandırılması. Biliyorsunuz 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargının hızlandırılması için önemli adımlar attık. İnşallah ekim ayında da paketin bir kısmı daha gelecek. Orada da bazı yasal düzenlemeler yapacağız. Sağ olsun HSK'mız da yasal düzenleme haricinde gereken adımları atıyor."

'ALO ADALET 135' HATTI YARIN BAŞLIYOR



"Alo Adalet 135" hattının da 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildiren Gürlek, yargılamaların uzun sürmemesi için yapılan çalışmaları önemsediğinin altını çizdi. Gürlek, davaların uzamasına sebep olan bilirkişi uygulamasıyla ilgili 12. Yargı Paketi'nde düzenleme yapıldığını hatırlattı.

'GECİKEN KARARLAR TOPLUMDA DERİN YARALAR AÇIYOR'

Vatandaşların davaların geç bitmesinden ve dosyaların sürüncemede kalmasından mağdur olmaması gerektiğini vurgulayan Gürlek, "Türkiye'deki şu anda en önemli sorun yargının uzaması. Bunu da el birliğiyle çözeceğiz inşallah, en kısa zamanda" ifadelerini kullandı.

Yargı sisteminin her zaman birbirini kontrol ettiğini, verilen bir kararın önce istinaf, ardından Yargıtay tarafından incelendiğini anımsatan Gürlek, "Zaten verdiğiniz karar elbette yanlışsa dönüyor ama kararın uzun sürmesi, maalesef mağduriyet oluşturuyor. Toplumda derin yaralar oluşturuyor. Şu an bu konuda önemli çalışmalar yaptık" değerlendirmesinde bulundu.

Programa Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcan ve Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman da katıldı.

Kaynak: AA