AİHM'in Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmesi ve MHP lideri Bahçeli'nin 'Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır' sözlerinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kritik açıklama geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 9 yıldır tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararının ardından ilk kez konuştu. Tunç, AİHM kararının Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gitmesi durumunda veya ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilme yapılacağını belirtti.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

"(AİHM) Daire kararı kesinleşmiş oldu. Daire (AİHM) kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Bu süreci hep birlikte beklemek gerekecek."

NE OLMUŞTU?

Selahattin Demirtaş, kamuoyunda 'Kobani davası' olarak bilinen davada çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. AİHM, 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş'la ilgili ihlal ve tahliye kararı vermişti. Adalet Bakanlığı, ekim ayında, AİHM'in Demirtaş’ın tutukluğu hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına sürenin dolmasına bir gün kala itiraz etmişti.

AİHM, Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti.

AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Demirtaş, AİHM kararının ardından açıklama yayımladı ve "Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak geleceğimiz için ortak akıl kavramı üzerinden ele almak gerekir" demişti.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, gazetecilerin AİHM’in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili sorusuna “Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır” cevabını vermişti.

