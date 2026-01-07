Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tayfun Kahraman İçin Konuştu: Gözler Adli Tıp'ta

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının uygulanmadığının belirtilmesi üzerine Tunç, Kahraman'ın İstanbul Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'nde tedavi altında olduğunu anımsattı.

KARARI ADLİ TIP VERECEK

Tedavi sonrasında hazırlanacak raporun Adli Tıp Kurumuna gönderileceğini dile getiren Tunç, İnfaz Kanunu çerçevesinde infaz ertelemesi söz konusu olduğunda kararı Adli Tıp Kurulunun vereceğini kaydetti.

Tunç, "Bugüne kadar Tayfun Kahraman'ın ceza tehiri anlamında Adli Tıp'a başvurusu söz konusu olmadı" bilgisini paylaştı.

Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:

"Tayfun Kahraman, şu anda İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi altında. Tedavisi devam ediyor. Bu tedavi süreci sonrasında hazırlanacak sağlık raporu Adli Tıp Kurumu’na gönderilecektir İnfaz Kanunu’nun 16’ncı maddesi çerçevesinde infazın ertelenmesi ile ilgili bir durum söz konusu ise bu konuda karar verecek olan Adli Tıp Kurulu Bugüne kadar Tayfun Kahraman’ın ceza tehiri anlamında Adli Tıp Kurumu’na bir başvurusu söz konusu olmadı. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Tedavi sürecine göre oluşacak rapor, Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Adli Tıp, o rapora göre karar verecek."

Gezi davası nedeni ile yıllardır cezaevinde bulunan Kahraman, MS atağı geçirmesinin ardından 2 Ocak’tan bu yana Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi altında. Kahraman'ın avukatı Cansu Çifçi, Kahraman’ın bir bacağında güç kaybı yaşadığını, yürürken zorlandığını ve felç kalma riskinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA-ANKA