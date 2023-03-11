Akın Gürlek'e 'Yargıya mensup değilsiniz' dedi cezası: 'Hesabı sorulmayacak sanıyor'

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Umut Beyaz, Adalet Bakan Yardımcısı eski hakim Akın Gürlek hakkında "Yargı erkine mensup değilsiniz" sözlerini sosyal medya hesabından paylaştığı için açılan davada 21 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Bakan Yardımcısı Gürlek, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olduğu dönemde çok sayıda siyasi ve toplumsal davaya bakıyordu. Gürlek, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, Sözcü Gazetesi’nin yazarlarına, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya verdiği cezalar ve Anayasa Mahkemesi’nin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararına uymamasıyla tanınıyor.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, Gürlek'in başkanı olduğu mahkemenin verdiği kararlardan biri de ÇHD üyesi ve Halkın Hukuk Bürosu çalışanı avukatlara yönelik "terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlamasıyla açılan davaydı.

'YARGI ERKİ OLMADIĞINA EMİNİM'

Bu davada yargılanan avukatlara toplamda 159 yıl hapis cezası verildi. 2019 yılında çıkan kararın ardından, Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabında yayınlanan bir videoda, ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın sözleri paylaşıldı. Kozağaçlı, yayınlanan videoda Gürlek'e yönelik "Sizin devletin erklerinden birine mensup olduğunuzu fark edebiliyorum. Bunun devletin yargı erki olmadığına eminim" diyordu.

ÇHD üyesi avukat Umut Beyaz, Halkın Hukuk Bürosu'nun yayınladığı videoyu kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Beyaz ayrıca, yine kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Akın Gürlek bu dönemin adamı. Elbet tıpkı geçmişteki benzerleri gibi o da bir gün yaptıklarının hesabı sorulmayacak sanıyor. Devran döndüğünde ilk yargılanacak ya da kaçacak olan kendisi olacak. Tarihin bizi yine haklı çıkaracağından eminim" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA' SUÇLAMASI DÜŞTÜ

Bu ifadeler üzerine, Beyaz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Beyaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme" suçlarını işlediği ileri sürüldü.

Soruşturmanın ardından savcılık, Beyaz hakkındaki silahlı terör örgütüne üye olma suçlaması hakkında takipsizlik kararı verdi. Savcılık, paylaşımlardan yaklaşık 3 yıl sonra, 13 Ocak 2022’de düzenlediği iddianamede Beyaz’ın "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. İddianamede, Beyaz'ın hapishane ziyaretleri, avukatlar ve müvekkilleriyle telefon görüşmeleri, katıldığı basın açıklamaları delil olarak gösterildi.

21 BİN 240 LİRA ADLİ PARA CEZASI

Avukat Beyaz'ın yargılandığı davada karar, 7 Mart'ta görülen duruşmada çıktı. Beyaz'ın yargılandığı Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun "terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme" değil, "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" olduğuna hükmetti. Mahkeme, avukat Beyaz'ın 21 bin 240 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.