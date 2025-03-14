Adalet Bakanı Tunç’tan Yeni Çözüm Süreci Açıklaması: 'Silahların Bırakılması Önemli'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'daki programları kapsamında Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde AKP İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin konuşan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ŞAFAĞINDAYIZ'

"40 yıldan bu yana ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak, milletimizin huzurunu bozmak için bir fitne ateşi yakıldı ve 40 yıldan bu yana terörle mücadele ettik, ediyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada inşallah terörsüz bir Türkiye'ye adım attığımız günlerdeyiz ve bunun şafağındayız inşallah. 40 yıldan bu yana büyük kayıplarımız oldu. Binlerce şehit verdik, insanlarımızı kaybettik. Manevi kayıplarımızın yanı sıra maddi kayıplarımız oldu. Ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Trilyonlarca kayıp yaşadık. Terörle mücadele uğruna harcadığımız enerjiyi eğer biz ülkenin kalkınmasına, enerji yatırımlarına savunma sanayine, milletimizin refahına daha çok harcaya bilseydik bugün çok daha çok daha müreffeh bir konumda olurduk. Ama maalesef bu fitneyi milletimizin içine koydular ve bugünlere geldik. Ve bundan sonra inşallah artık terörsüz bir Türkiye diyoruz. Silahların olmadığı, çatışmaların olmadığı, askerlerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin şehit edilmediği, insanlarımızın ölmediği, birlik ve beraberlik içerisinde hiçbir ayrım yapmadan Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle birlik ve bütünlüğümüzü daha da kuvvetlendirerek inşallah Türkiye yüzyılına başlamak istiyoruz."

'SİLAHLARIN BIRAKILMASI ÖNEMLİ'

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ekim ayında yaptığı konuşmanın ardından gerçekleştirilen adımların çok önemli olduğunu belirten Bakan Tunç, "Silahların bırakılması önemli. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve bin yıllık kardeşliğimize saplanan bu hançeri çıkararak emperyalizmin ülkemiz üzerindeki hedeflerini çöpe atarak birlik beraberliğimizi kuvvetlendirerek inşallah kardeşçe yolumuza devam edeceğiz. Ve ülkemiz huzurlu bir geleceğe adım atacak. Çok ümitli çok umutluyuz. Bu konuda şu anda Van'dayız. Sabahtan bu yana Van'da ziyaretler yapıyoruz. Adliyelerimizi ziyaret ettik. Valiliğimizi ziyaret ettik. Partimizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla sohbetler ettik ve şimdi şimdi de sizlerle beraber iftarda sofrasını paylaşıyoruz. Büyük bir beklenti var. Huzur için, birlik için, beraberlik için herkesin yüksek bir heyecanı var. Bu heyecanı Van'da yerinde görmekten, bölgede görmekten duyduğum memnuniyeti tekrar tekrar belirtmek istiyorum. İnşallah bu ümitler kırılmaz ve ülkemiz aydınlık bir geleceğe adım atar" dedi.

'HERKESE SORUMLULUK DÜŞÜYOR'

Herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu belirten Bakan Tunç, "Bu sorumlulukları inşallah en iyi şekilde yerine getirerek, şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak, ülkemizi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına katacağız. Bundan hiç şüphemiz olmasın. Bizim kaynağımız var. Yeraltı kaynaklarımız var, yerüstü kaynaklarımız var. Güçlü insan kaynağımız var. Genç nüfusumuz var ve Türkiye dünyanın süper gücü olur. Yeter ki o fitne ateşlerini söndürelim. Aradan terörü çıkaralım. Etnik kökeni ne olursa olsun kardeşçe, milletçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çatısı altında hep beraber birlik beraberliğimizi güçlendirerek yolumuza devam edelim inşallah" diye konuştu.

Kaynak: DHA