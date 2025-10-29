Adalet Bakanı Tunç'tan 'Gebze' Açıklaması! Bilirkişi Heyeti Görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gebze’deki bina çökmesine ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespiti için adli süreç titizlikle yürütülüyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Tunç, olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Tunç açıklamasında, "Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan anne ve babanın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEYECEK

Tunç, olayın aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimarın da bulunduğu bir bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi. Heyetin, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olay yerinde incelemelere başlayacağını aktardı. Bakan Tunç, devamında şu ifadeleri kullandı: "Devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumluların tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir."

Gebze
