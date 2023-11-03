Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK Raporu'nda...
Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile ilgili hükümet kanadından ilk açıklama geldi. Operasyonla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç MASAK raporuna dikkat çekti.
Kara para aklama iddialarıyla bir süredir gündemde olan Dilan ve Engin Polat çifti, iki gün önce gözaltına alınmıştı. Dün de çifte ait ev ve iş yerlerindeki 14 araç, çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak Hürriyet'ten Oya Armutçu ve Ebru Karatosun'a açıklamalarda bulundu.
Tunç, şüpheleri işlemlerin tek tek tespit edildiğini belirtti ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"MASAK’ın raporu var. Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı. Kendilerinin, yakınlarının ve şirketlerinin malvarlıklarına tedbir konuldu.
Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim. Soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiği ortaya çıkacak."
DİLAN POLAT'IN SOSYAL MEDYA HESABI GÖZ HAPSİNDE
Dilan Polat’ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından çeşitli mesajlar paylaşıldı. Hesaptan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik, “Meral Hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın“ mesajı paylaşıldı. Mesajları atan kişiyi bulmak için polis araştırma başlattı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.