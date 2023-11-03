Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili MASAK Raporu'nda...

DİLAN POLAT'IN SOSYAL MEDYA HESABI GÖZ HAPSİNDE

Dilan Polat’ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından çeşitli mesajlar paylaşıldı. Hesaptan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik, “Meral Hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın“ mesajı paylaşıldı. Mesajları atan kişiyi bulmak için polis araştırma başlattı.