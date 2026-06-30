Adalet Bakanı Gürlek'ten Genç Avukatlara Yol Haritası

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ve mesleğe adım atmaya hazırlanan stajyer avukatları bakanlık makamında kabul etti. Genç hukukçulara meslek hayatlarında rehberlik edecek önemli tavsiyelerde bulunan Bakan Gürlek, "Kendinize mutlaka bir alan belirleyin ve o alanda uzmanlaşın. Adalet Bakanlığı olarak her zaman yanınızdayız" mesajını verdi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığında bir araya geldiği stajyer avukatlara, meslekte başarılı olmanın yolunun sürekli gelişimden, uzmanlaşmadan ve sahayı iyi tanımaktan geçtiğini belirtti.

'YÜKSEK LİSANS YAPIN, DİL ÖĞRENİN, SAHAYI TANIYIN'

Staj döneminin meslek hayatı açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Gürlek, genç hukukçulara yüksek lisans yapmaları, dil öğrenmeleri ve branşlaşma konusunda kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Adalet Bakanı Gürlek'ten Genç Avukatlara Yol Haritası - Resim : 1

Akın Gürlek, "Kendinize bir alan belirleyin, bir yol belirleyin. Mutlaka bir alanı seçin, o alanda kendinizi yetiştirmeye çalışın" diye konuştu. İstanbul 2 No'lu Baro'nun stajyer avukatların eğitimi ve gelişimi için önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak yapmamız gereken bir şey varsa yanınızdayız" mesajını verdi.

Bakan Gürlek, genç hukukçulara başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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