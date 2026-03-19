Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Şaşırtan İtiraf: Dönemin Efsane Dizisinde Oynadığını Açıkladı

YouTube’da gazeteci Adem Metan’ın sunduğu programa konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, öğrencilik yıllarına dair bilinmeyen detayları anlattı.

2002-2005 yılları arasında yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan Ekmek Teknesi dizisinin 21 ve 22. bölümlerinde kamera karşısına geçen Gürlek, kahvehane sahnesinde figüran olarak yer aldığını açıkladı. Kısa süreli set deneyimi yaşayan Gürlek, o dönemde kalabalık sahnede rol üstlendiğini ifade etti.

Gürlek, farklı işlerde çalıştığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“Meslek hayatım, pazarda başladı. Öğrencilik yıllarımda anketörlük, garsonluk yaptım, dizilerde oynadım. Hatta Ekmek Teknesi'nde küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i "Baba büyüksün" deyip alkışlıyoruz.” Gürlek, dizinin başrol oyuncularından Hasan Kaçan ile yıllar sonra yeniden bir araya geldiğini de belirtti.

Öte yandan bir AVM ziyareti sırasında başından geçenleri anlatırken Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Şu yanlış tabii. Biz insanız; hepimizin ailesi, çoluk çocuğu var, bir sosyal çevremiz. İsim vererek eleştirmek, meydanlarda yuhalatmak yanlış. Bizim 11 yaşında bir çocuğumuz var, okula gidiyor. Akın Gürlek denince herkes şöyle bir bakıyor. Bir AVM’ye gitmiştim, eşim bir alışveriş yaptı. Kasada soruyorlar, “Akın Gürlek” dedim. Kasiyer şöyle baktı, “Akın bey gerçekten siz misiniz?” dedi. Yargıda isimlerin ön plana çıkması olmaz. Meydanlarda ismimizi söyletmek, yuhalatmak olmaz. Sürekli olarak televizyonlarda ismimizin çıkması olmaz. Babam bir defa aradı; camiye gitmiş, oradakiler 'Senin oğlan şöyle böyle' falan demişler. Bunlar hoş değil."