Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Şaşırtan İtiraf: Dönemin Efsane Dizisinde Oynadığını Açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adem Metan'ın YouTube programında geçmişine dair dikkat çeken bir anısını paylaştı. Gürlek, bir dönemin sevilen dizilerinden Ekmek Teknesinde kısa süreli rol aldığını itiraf etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Şaşırtan İtiraf: Dönemin Efsane Dizisinde Oynadığını Açıkladı
YouTube’da gazeteci Adem Metan’ın sunduğu programa konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, öğrencilik yıllarına dair bilinmeyen detayları anlattı.

EKMEK TEKNESİ’NDE KISA BİR SAHNE

2002-2005 yılları arasında yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan Ekmek Teknesi dizisinin 21 ve 22. bölümlerinde kamera karşısına geçen Gürlek, kahvehane sahnesinde figüran olarak yer aldığını açıkladı. Kısa süreli set deneyimi yaşayan Gürlek, o dönemde kalabalık sahnede rol üstlendiğini ifade etti.

"PAZARCILIK YAPTIM, DİZİLERDE OYNADIM"

Gürlek, farklı işlerde çalıştığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“Meslek hayatım, pazarda başladı. Öğrencilik yıllarımda anketörlük, garsonluk yaptım, dizilerde oynadım. Hatta Ekmek Teknesi'nde küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i "Baba büyüksün" deyip alkışlıyoruz.” Gürlek, dizinin başrol oyuncularından Hasan Kaçan ile yıllar sonra yeniden bir araya geldiğini de belirtti.

AVM ANEKDOTU: "'AKIN BEY GERÇEKTEN SİZ MİSİNİZ?' DİYE SORDU"

Öte yandan bir AVM ziyareti sırasında başından geçenleri anlatırken Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Şu yanlış tabii. Biz insanız; hepimizin ailesi, çoluk çocuğu var, bir sosyal çevremiz. İsim vererek eleştirmek, meydanlarda yuhalatmak yanlış. Bizim 11 yaşında bir çocuğumuz var, okula gidiyor. Akın Gürlek denince herkes şöyle bir bakıyor. Bir AVM’ye gitmiştim, eşim bir alışveriş yaptı. Kasada soruyorlar, “Akın Gürlek” dedim. Kasiyer şöyle baktı, “Akın bey gerçekten siz misiniz?” dedi. Yargıda isimlerin ön plana çıkması olmaz. Meydanlarda ismimizi söyletmek, yuhalatmak olmaz. Sürekli olarak televizyonlarda ismimizin çıkması olmaz. Babam bir defa aradı; camiye gitmiş, oradakiler 'Senin oğlan şöyle böyle' falan demişler. Bunlar hoş değil."

