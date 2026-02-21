Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Sahte Savcı' İçin Açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da bindiği toplu taşıma aracında 'savcıyım' diyerek bir yolcuyu tehdit eden kişinin gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı. Baka Gürlek, başsavcılık ve kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, "Hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Sahte Savcı' İçin Açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, İstanbul'da, bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu belirterek, bir yolcuya tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişinin gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, açıklamasında, "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

