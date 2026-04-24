Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Net Mesaj: Gözler Rabia Naz ve Rojin Kabaiş Dosyalarında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda yankı uyandıran dosyalarla ilgili kararlılık mesajı verdi. Gülistan Doku dosyasının ardından, Rojin Kabaiş ve Rabia Naz vakaları başta olmak üzere tüm şüpheli olayların titizlikle takip edileceğini belirten Gürlek, “Hiçbir dosya sahipsiz değildir, hiçbir vaka unutulmayacak” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda uzun süredir gündemde olan kritik dosyalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gülistan Doku'nun ardından, Rojin Kabaiş ve Rabia Naz başta olmak üzere toplumda derin iz bırakan tüm olayların kararlılıkla takip edileceğini vurgulayan Gürlek, "Toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek şunları ifade etti:

"Toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir.

Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir. Devlet, adaletin tecellisi için gereken tüm imkanları seferber etme iradesine sahiptir. Hiçbir adli vakada savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz. Soruşturma içerisindeki vaka ve yetkilerini kullanır.

Burada belirtmek isterim ki, bu tür davaları takip eden Cumhuriyet Başsavcılarımıza ve savcılarımıza, yaptıkları fedakar görevlerden ötürü ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Aziz Edirneli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları;

Adalet Bakanlığı olarak güncel konularla ilgili birçok çalışmayı aynı anda başlattık. Bunları başlıklar halinde ifade edersek..."

Kaynak: Haber Merkezi

