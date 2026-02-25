Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Komisyon Raporu Açıklaması: 'Şahsa Özgü Düzenleme Raporda Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek Terörsüz Türkiye Komisyonu raporu sonrası gündeme gelen umut hakkı düzenlemesiyle ilgili konuştu. Gürlek, "Af düzenlemesi raporda yok. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, genel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok. Süreçle ilgili kanun çalışması için bir ekip oluşturduk. İhtiyaç duyulursa ekibimiz çalışmaya hazır." dedi.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olası düzenlemelerle ilgili gelen soruya ise Bakan Gürlek, "Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Adalet Bakanı Gürlek, Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'da tutuklanan gazeteci Alican Uludağ hakkındaki soruşturmaya dair de konuştu. Gürlek, haberlerine ilişkin paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Alican Uludağ'ın 'suç yerinin İstanbul'da olduğu için bu kentte' yargılandığını söyledi.

Kaynak: DHA