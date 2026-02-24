Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye Ziyaret

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sabah grup toplantısında konuşma yaptıktan sonra Meclis'te MHP Grup Başkanlığı'ndaki makamına geçti. Bahçeli, burada kendisini ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye Ziyaret - Resim : 1

Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından Bahçeli'yi Adalet Bakanı Akın Gürlek ziyaret etti. Devlet Bahçeli, Bakan Gürlek'i makamının kapısında karşıladı. Nezaket ziyareti olduğu belirtilen görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Bahçeli, görüşmenin ardından Gürlek’i makam kapısına kadar eşlik ederek uğurladı.

Kaynak: ANKA

Akın Gürlek Devlet Bahçeli
