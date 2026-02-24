Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye Ziyaret

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sabah grup toplantısında konuşma yaptıktan sonra Meclis'te MHP Grup Başkanlığı'ndaki makamına geçti. Bahçeli, burada kendisini ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Numan Kurtulmuş ile görüşmesinin ardından Bahçeli'yi Adalet Bakanı Akın Gürlek ziyaret etti. Devlet Bahçeli, Bakan Gürlek'i makamının kapısında karşıladı. Nezaket ziyareti olduğu belirtilen görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. Bahçeli, görüşmenin ardından Gürlek’i makam kapısına kadar eşlik ederek uğurladı.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik.



Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum.@dbdevletbahceli@MHP_Bilgi pic.twitter.com/bJAqKm5pl6 — Akın Gürlek (@abakingurlek) February 24, 2026

Kaynak: ANKA