Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: İki Faili Meçhul Cinayet Daha Çözüldü

Adalet Bakanı Gürlek 2 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, İstanbul Gaziosmanpaşa’da 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamid Terkin’in öldürülmesine ilişkin dosyanın ve Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ise Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar’ın dosyasının çözüldüğünü açıkladı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: İki Faili Meçhul Cinayet Daha Çözüldü
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bakanlığın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İKİ CİNAYET DAHA AYDINLATILDI

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiçbir suçun cezasız ve hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğünü ve bu kapsamda 2 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını aktaran Gürlek, sözlerine şöyle devam etti:

İSTANBUL'DAKİ DOSYADA 5. ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

"İstanbul Gaziosmanpaşa’da 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamid Terkin’in öldürülmesine ilişkin dosyada; HTS ve baz kayıtları, görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda olayın beşinci şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli, kasten öldürme suçundan tutuklandı.

KAYIP DOSYASI YENİDEN ELE ALINDI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ise Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar’ın dosyası, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı.

ŞÜPHELİ CANSIZ BEDENİN YERİNİ GÖSTERDİ

Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar’ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından çalışmalar derinleştirildi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Şüpheli ile birlikte anne ve babası gözaltına alındı. Bu iki dosyanın aydınlatılmasında özveriyle çalışan Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüklerimize, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğümüze ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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