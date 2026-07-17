Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 'Alo Adalet' Hattı Geliyor

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve vatandaş odaklı sunulması amacıyla yeni bir adım attıklarını açıkladı. Bu kapsamda kurulan Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı, hayata geçirilmesi planlanan "Alo Adalet" hattının hazırlık sürecinde de aktif rol üstlenecek.

Bakan Gürlek, 81 ilin Cumhuriyet başsavcıları ve adalet komisyonu başkanlarının katılımıyla düzenlenen Adli Yargı Değerlendirme Toplantısında yargı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik önemli mesajlar verdi. Adalet sisteminin vatandaşın beklentilerine daha hızlı cevap vermesi gerektiğini vurgulayan Gürlek, "Geciken adalet, vatandaşın adalet duygusunu zedeler. Hedefimiz, vatandaşın sesini doğrudan duyabilen bir adalet sistemi oluşturmak" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ TALEPLERİ DOĞRUDAN İLETİLECEK

Toplantıda, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla kurulan Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığının görev alanına da değinildi. Yeni birimin, kamuoyuyla doğrudan iletişim kurulmasını sağlayacak "Alo Adalet" hattının hazırlık çalışmalarını koordine edeceği belirtildi.

DAHA ERİŞİLEBİLİR ADALET SİSTEMİ HEDEFLENİYOR

Bakan Gürlek, hukuk sisteminin temelinde tarafsızlık ve hakkaniyetin bulunduğunu belirterek, adaletin yalnızca hukuk, delil ve vicdan çerçevesinde tecelli etmesi gerektiğini söyledi. Hazırlıkları süren Alo Adalet hattı sayesinde vatandaşların talep, öneri ve karşılaştıkları sorunları doğrudan iletebileceği daha erişilebilir bir yapının oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi