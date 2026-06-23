Adalar’da Başkan Vekili Seçiminin Tarihi Belli Oldu

İstanbul Valiliği, Adalar İlçe Belediye Meclisi’nin yeni başkan vekilini seçmek üzere 27 Haziran'da toplanacağını açıkladı.

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Adalar’da Başkan Vekili Seçiminin Tarihi Belli Oldu
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Valilikten yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Akpolat'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Adalar İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştüradalar " ifadesi kullanıldı.

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