Adalar Belediyesi'nde İmar Denetimi: 24 Dosya İnceleniyor

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Adalar Belediyesi'ndeki bazı imar işlemlerine yönelik inceleme başlattı. Çalışmalar kapsamında 24 imar dosyası incelenirken, şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı.

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Adalar Belediyesi'nde İmar Denetimi: 24 Dosya İnceleniyor
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Şube ekipleri, Adalar Belediyesi'nde inceleme süreci başlattı. Operasyonun odağında, belediye bünyesinde geçmiş dönemde gerçekleştirilen bazı imar işlemleri ve iş yeri açma ruhsatlarının olduğu öğrenildi.

24 DOSYA MERCEK ALTINDA

Mali Şube ekiplerinin belediye binasındaki inceleme ve evrak kayıt tarama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında belediyeye ait toplam 24 imar dosyasının ve 6 adet işyeri açma ruhsat dosyası detaylı bir şekilde mercek altına alındığı ve geçmişe dönük işlemler üzerinde uzman ekiplerce teknik incelemelerin yapıldığı kaydedildi.

Ekiplerin evrak tarama mesaisi devam ederken, incelemelerin sonucuna göre soruşturmanın seyrinin netleşeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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